Yrittäjien Pentikäinen: Piirtäisin pilakuvan, jossa ministerit kulkevat käsiraudoissa kädet selän takana

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tänään erityisen tuohtunut hallituksen tapaan yrittää parantaa maan heikkoa työllisyystilannetta.

- Tämä on hyvin hämmentävä tilanne. Hallitus, vieläpä porvarihallitus pitää työllisyyskokouksia ilman yrittäjiä tilanteessa, jossa lähes kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin. Yrittäjäkenttämme on ihmeissään. Ministereillä on hyvin yrittäjämyönteiset puheet maakunnissa yrittäjien edessä, mutta teot ovat vähän toista puuta, kun tullaan Helsinkiin, hän kommentoi aamupäivällä.

Tänään iltapäivällä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen edustajat kokoontuvat keskustelemaan hallituksen valmistelemasta työllisyyspaketista. Hallitus on tiettävästi esittämässä muutoksia esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Yrittäjiä ei ole kokoukseen kutsuttu.

Pentikäinen pitää asetelmaa surullisena osoituksen siitä, että hallitus on ulkoistanut työllisyyspolitiikan työmarkkinajärjestöille eli palkansaajakeskusjärjestöille, SAK:lle, STTK:lle ja Akavalle sekä Elinkeinoelämän keskusliitolle EK:lle.

- Jos olisin pilapiirtäjä, piirtäisin kuvan, jossa hallituksen ministerit kulkevat kädet selän takana käsiraudoissa ja käsirautojen avaimet on palkansaajaliikkeen johtajien taskuissa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään Helsingin Sanomissa, että hallitusohjelman noudattaminen on kokoomukselle kynnyskysymys, mutta esimerkiksi paikallista sopimista koskevat kirjaukset on poltettu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa roviolla. Moni asia menisi eteenpäin, jos hallitusohjelman noudattaminen olisi oikeasti kynnyskysymys, Pentikäinen lataa.

Hän muistuttaa, että työmarkkinaosapuolet ovat aiemminkin epäonnistuneet työllisyyden hoidossa. Eikä näe mitään perusteita työttömyysturvan pitämisessä vain työmarkkinajärjestöjen asiana. Eikä työnantajien osalta varsinkaan EK:n asiana, koska lukujen valossa vain hyvin harva pk-yritys on antanut EK:lle mandaattia sopia asioistaan.

- Tässä näkyy vastaansanomattomalla tavalla, että Suomi on järjestövaltainen kartellitalous eikä kansanvaltainen markkinatalous. Hallituksen ohjelma on kansanvaltaisen markkinatalouden ohjelma, mutta talouspolitiikka ja kilpailukykysopimus ovat tyylipuhtaita järjestövaltaisen kartellimaan sopimuksia.

Yli puolet Suomen työnantajayrityksistä on Suomen Yrittäjien jäseniä.

- Emme halua työmarkkinaneuvottelupöytiin. Emme halua olla työmarkkinaosapuoli, vaan muuttaa järjestelmää niin, että työehdoista sovittaisiin entistä enemmän työpaikoilla, Pentikäinen muistuttaa.

Tämänpäiväinen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tapaaminen olisi kuitenkin ollut Yrittäjien näkökulmasta normaali työllisyyskokous, jossa sen kuuluisi olla mukana.'

Rahoitusala on viimeisimpänä liittymässä kilpailukykysopimuksen soveltajien joukkoon. Niin kutsutun kikyn kattavuus on jo lähellä 90 prosenttia.

Pentikäinen korostaa, ettei Yrittäjien ajatuksissa ole kilpailukykysopimuksen kaataminen.

- Se on ihan hyvä askel, muttei ratkaise mitään. Se ei ole rakenteellinen uudistus.

Yrittäjät julkisti tänä aamuna omat lääkkeensä työllisyyden parantamiseksi ja investointien kiihdyttämiseksi. Kymmenen ehdotuksen kärkipäästä löytyvät tutut teesit, kuten paikallisen sopimisen edistäminen lakimuutoksin, irtisanomisten helpottaminen pienyrityksissä, nykyistä kunnianhimoisempi sääntelyn järkeistäminen ja koulutussopimuksen aikaistaminen.

Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen korosti aamulla, ettei Suomeen kannata tehdä jatkokikyjä. Pentikäinen toivoo tänään alkavilta neuvotteluilta samaa.

- Uskon patruunoiden pitävän huolen, että EK:n virkakunta pysyy lestissään ja sovitaan vaan asioista, joista on mandaatti sopia, Pentikäinen viittaa EK:n linjaukseen, ettei se enää tee keskitettyjä tulopoliittisia kokonaisratkaisuja.