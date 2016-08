IS: Näin paljon kohu-Viinasen palkka putoaa

Suomen Tukholman-suurlähettilään Jarmo Viinasen palkka putoaa noin neljäsosalla sen jälkeen, kun hän siirtyy töihin ulkoministeriöön Helsinkiin, kertoo Ilta-Sanomat.

- Tukholman peruspalkka on noin 7 868 euroa, ja sitten hän (Viinanen) saa henkilökohtaista palkanlisää, joka on noin 1 559 euroa. Henkilökohtainen palkanlisä tulee siitä, että Viinanen on toiminut valtiosihteerinä. Nyt kun hän siirtyy Helsinkiin, hänen palkkansa on noin 7 000 euroa, kertoo alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen ulkoasiainministeriöstä Ilta-Sanomille.

Viinasen palkka on ollut Tukholmassa siis vähän yli 9 400 euroa kuukaudessa. Se on noin 25 prosenttia enemmän kuin 7 000 euron palkka Helsingissä. Hämäläisen mukaan Tukholma kuuluu Washingtonin ja Moskovan ohella Suomen ulkomaanedustustojen korkeimpaan kategoriaan, jossa suurlähettiläille maksetaan muita lähetystöjä korkeampaa palkkaa.

Viinasen pesti päättyy Tukholmassa 19. syyskuuta. Ulkoministeri Timo Soini (ps.) päätti kotiuttaa Viinasen, koska tämän "toimintaedellytyksensä ovat heikentyneet". Tapaus liittyy tarkastukseen, jonka ulkoministeriö teki suurlähetystöön. Tarkastuksessa tuli esiin työsuojeluun, ilmapiiriin ja työtyytyväisyyteen liittyviä ongelmia. Valtiosihteeri Peter Stenlund on kertonut, että siirtoon liittyy ongelmia ihmisten koskemattomuudessa.

Viinasen mukaan ministeriön virkamiehillä ei ole näyttöä häntä vastaan. Hän on kertonut miettivänsä, mitä oikeudellisia keinoja hänellä voisi olla käytössään ulkoministeriötä vastaan.

Lähde: Ilta-Sanomat

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001248233.html