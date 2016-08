Ministeriö järjestää Viinaselle virkamieslain mukaisen kuulemisen epäasiallisesta käytöksestä

Suomeen siirtyvälle suurlähettiläs Jarmo Viinaselle järjestetään virkamieslain mukainen kuuleminen epäasiallisesta käytöksestä, kertoo ulkoministeriön työhyvinvointipäällikkö Ritva Korpivaara.

Kuulemisen vetää ulkoministeriön hallintojohtaja Ari Rouhe. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla kirjallinen varoitus tai irtisanominen.

Korpivaara kertoo, että seuraamuksista päättää ministeriön ylin johto, johon hallintojohtaja Rouheen ohella kuuluu valtiosihteeri Peter Stenlund. Korpivaara uskoo, että valtiosihteeri konsultoi asiassa myös ulkoministeri Timo Soinia (ps.).

- Meillä ei ole ollut tällaista tapausta ministeriössä aikaisemmin. Yleensä nämä kuulemiset vedetään alemmalla tasolla. Nyt kun tässä on kyseessä tämmöinen vakava tapaus, niin hallintojohtaja vetää tämän, Korpivaara sanoo.

Viinanen siirtyy Helsinkiin syyskuun 19. päivänä. Kuulemisen tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta Korpinen arvioi, että se tapahtuu syys-lokakuussa. Ennen kuulemista Viinaselle luovutetaan tutustuttavaksi kaikki todisteet ja dokumentit, joita ulkoministeriöön on asiasta kerätty.

Viinasen kuulemisesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Tuomioja STT:lle: En tiennyt Viinasen puhuttelusta

Ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) sanoo STT:lle, ettei tiennyt Jarmo Viinasen puhuttelusta koskien epäsopivaa käytöstä tämän YK-lähettiläsvuosina. Tuomiojan mukaan tieto Viinasen käytöksestä olisi ollut ehdottomasti tarpeellista. Viinasta esitettiin YK-vuosien jälkeen Tukholman suurlähettilääksi. Esittelevänä ministerinä toimi Tuomioja.

Kuusi Viinasen kanssa työskennellyttä naistyöntekijää kertoi tänään Viinasen epäasialliseksi koetusta käytöksestä Helsingin Sanomissa. Kertomukset koskivat Viinasen aikaa YK-lähetystössä 2009-2014 sekä aikaa Tukholman suurlähetystössä tämän jälkeen. Kaksi naista kertoi HS:lle, että Viinanen lähenteli heitä fyysisesti jo aiemmin urallaan ulkoministeriössä.

Ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund kertoi HS:ssä, että Viinasen kanssa käytiin New Yorkin tapahtumien vuoksi hallinnollinen puhuttelu. Stenlund on toiminut aiemmin alivaltiosihteerinä.

Viinasen YK-aikana valtiosihteerinä toiminut Pertti Torstila kertoo lehdessä kuulleensa huhuja New Yorkin ongelmista, mutta asiasta ei tuotu hänen eteensä yhtään esitystä.

Ex-ulkoministeri Tuomioja sanoo, että jos hän olisi kuullut asiasta, hän olisi kysynyt siitä Viinaselta.

- Näyttää siltä, että valtiosihteeri oli kuullut mutta ei ollut kysynyt. Minä olen kuullut tänä kesänä, että tämä on aikanaan New Yorkin päässä selvitetty. En sitten tiedä, kenelle ja millä tavalla täällä Helsingissä tästä puhuttiin.

Tuomioja odottaa, että Viinanen pyytäisi tekojaan vähintäänkin anteeksi.

- Jos nämä esitetyt väitteet pitävät paikkansa, niin se on täysin sopimatonta, hän sanoo.

Jo toinen kohu, josta ministeri ei tiennyt

Viime viikolla kävi ilmi, että virkamiehet jättivät mainitsematta Tuomiojalle myös Tukholman suurlähetystössä tapahtuneesta verovapaiden tuotteiden välityksestä henkilöille, joilla ei niihin ole oikeutta. Ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund ja alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen saivat kuulla asiasta Viinaselta, joka lopetti toimintatavan.

Tuomiojan mielestä Viinasen käyttäytymistä koskevan asian kertomatta jättäminen on viinakohua vakavampi.

- Jos viina-asiassa olisi ollut edustuston päällikkö osallisena, niin sitten sen olisi pitänyt tulla tietooni. Ne ovat hallinnollisia asioita, ja se (välittäminen) on sieltä nyt ihan oikealla tavalla edustuston päällikön toimesta lopetettu.

Tuomioja ei kuitenkaan hyväksy salailua.

- Jos on asiatonta käyttäytymistä ja jos henkilöstön esimies käyttäytyy väärin henkilöstöään kohtaan, siihen pitää puuttua, hän sanoo.

Jarmo Viinasen kuusi entistä alaista kertoi tänään Viinasen epäasialliseksi kokemastaan käyttäytymisestä Helsingin Sanomissa. Kertomukset koskivat Viinasen aikaa ulkoministeriössä, YK-lähetystössä sekä aikaa Tukholman suurlähetystössä.

Naiset HS:lle: Viinanen lähenteli ja ehdotteli sopimattomia

Ulkoministeriön naistyöntekijät kertoivat kohtelustaan Helsingin Sanomille nimettöminä.

Viinasen kanssa New Yorkissa työskennellyt nainen sanoo Viinasen lähennelleen sekä häirinneen työntekijöitä suullisesti.

- Minua tartuttiin vyötäröltä ja vedettiin kylkeen kiinni. Tai laitettiin kättä reidelle ja polvelle, nainen kertoi lehden haastattelussa.

Kolmesta Tukholmassa työskennelleestä naisesta yhden osalta on HS:n mukaan kyse fyysisestä lähentelystä ja kahden muun tapauksessa sopimattomiksi koetuista ehdotuksista ja puheista.

Kaksi eri naista puolestaan kertoo HS:lle, että Viinanen lähenteli heitä fyysisesti jo aiemmin urallaan ulkoministeriössä. Heistä toisen mukaan Viinanen oli kahdenkeskisessä palaverissä yrittänyt suudella.

Nainen pitää vakavana, että käytös on saanut jatkua.

- Sehän tässä on hullua, että kaikki nämä vuodet tämä on saanut jatkua ja kukaan ei ole siihen puuttunut. Se tässä on aivan pöyristyttävää.

Viinanen pitää väitteitä loukkaavina

Suomen Tukholman-suurlähettilään Jarmo Viinasen pestin päättyminen varmistui torstaina.

Viinanen itse on HS:n mukaan torjunut esimerkiksi väitteet seksuaalisesta häirinnästä. Ministeriön mukaan tarkastuksessa ilmeni epäasiallista kohtelua.

Lisäksi Viinanen on arvostellut lähettiläspestin päättymiseen johtanutta prosessia.

Tehtävänsä pian jättävä Viinanen myöntää HS:lle kaksi tapausta, joissa naiskollegat ovat kokeneet hänen käytöksensä epäasialliseksi. Nimettömiä väitteitä hän pitää inhottavina ja loukkaavina.