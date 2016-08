Naiset HS:lle: Suurlähettiläs Viinanen lähenteli ja ehdotteli sopimattomia

Suurlähettiläs Jarmo Viinasen kuusi naiskollegaa kertoo epäasialliseksi kokemastaan Viinasen käytöksestä Helsingin Sanomien haastattelussa. Ulkoministeriön naistyöntekijät kertovat kohtelustaan lehdessä nimettöminä.

Viinasen kanssa New Yorkissa työskennellyt nainen sanoo Viinasen lähennelleen sekä häirinneen työntekijöitä suullisesti.

- Minua tartuttiin vyötäröltä ja vedettiin kylkeen kiinni. Tai laitettiin kättä reidelle ja polvelle, nainen kertoi lehden haastattelussa.

Kolmesta Tukholmassa työskennelleestä naisesta yhden osalta on HS:n mukaan kyse fyysisestä lähentelystä ja kahden muun tapauksessa sopimattomiksi koetuista ehdotuksista ja puheista.

Kaksi eri naista puolestaan kertoo HS:lle, että Viinanen lähenteli heitä fyysisesti jo aiemmin urallaan ulkoministeriössä. Heistä toisen mukaan Viinanen oli kahdenkeskisessä palaverissä yrittänyt suudella.

Nainen pitää vakavana, että käytös on saanut jatkua.

- Sehän tässä on hullua, että kaikki nämä vuodet tämä on saanut jatkua ja kukaan ei ole siihen puuttunut. Se tässä on aivan pöyristyttävää.

Suomen Tukholman-suurlähettilään Jarmo Viinasen pestin päättyminen varmistui torstaina.

Viinanen itse on HS:n mukaan torjunut esimerkiksi väitteet seksuaalisesta häirinnästä. Ministeriön mukaan tarkastuksessa ilmeni epäasiallista kohtelua.

Lisäksi Viinanen on arvostellut lähettiläspestin päättymiseen johtanutta prosessia.

Tehtävänsä pian jättävä Viinanen myöntää HS:lle kaksi tapausta, joissa naiskollegat ovat kokeneet hänen käytöksensä epäasialliseksi. Nimettömiä väitteitä hän pitää inhottavina ja loukkaavina.