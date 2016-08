Tuomioja STT:lle: En tiennyt Viinasen puhuttelusta

Ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) sanoo STT:lle, ettei tiennyt Jarmo Viinasen puhuttelusta koskien epäsopivaa käytöstä tämän YK-lähettiläsvuosina 2009-2014. Tuomiojan mukaan tieto Viinasen käytöksestä olisi ollut tarpeellista.

Viinasta esitettiin YK-vuosien jälkeen Tukholman suurlähettilääksi. Esittelevänä ministerinä toimi Tuomioja.

Jarmo Viinasen kuusi entistä alaista kertoi tänään Viinasen epäasialliseksi kokemastaan käyttäytymisestä Helsingin Sanomissa. Kertomukset koskivat Viinasen aikaa ulkoministeriössä, YK-lähetystössä sekä aikaa Tukholman suurlähetystössä.

Ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund kertoi Helsingin Sanomissa, että Viinasen kanssa käytiin New Yorkin tapahtumien vuoksi hallinnollinen puhuttelu.

Naiset HS:lle: Viinanen lähenteli ja ehdotteli sopimattomia

Ulkoministeriön naistyöntekijät kertovat kohtelustaan Helsingin Sanomille nimettöminä.

Viinasen kanssa New Yorkissa työskennellyt nainen sanoo Viinasen lähennelleen sekä häirinneen työntekijöitä suullisesti.

- Minua tartuttiin vyötäröltä ja vedettiin kylkeen kiinni. Tai laitettiin kättä reidelle ja polvelle, nainen kertoi lehden haastattelussa.

Kolmesta Tukholmassa työskennelleestä naisesta yhden osalta on HS:n mukaan kyse fyysisestä lähentelystä ja kahden muun tapauksessa sopimattomiksi koetuista ehdotuksista ja puheista.

Kaksi eri naista puolestaan kertoo HS:lle, että Viinanen lähenteli heitä fyysisesti jo aiemmin urallaan ulkoministeriössä. Heistä toisen mukaan Viinanen oli kahdenkeskisessä palaverissä yrittänyt suudella.

Nainen pitää vakavana, että käytös on saanut jatkua.

- Sehän tässä on hullua, että kaikki nämä vuodet tämä on saanut jatkua ja kukaan ei ole siihen puuttunut. Se tässä on aivan pöyristyttävää.

Viinanen pitää väitteitä loukkaavina

Suomen Tukholman-suurlähettilään Jarmo Viinasen pestin päättyminen varmistui torstaina.

Viinanen itse on HS:n mukaan torjunut esimerkiksi väitteet seksuaalisesta häirinnästä. Ministeriön mukaan tarkastuksessa ilmeni epäasiallista kohtelua.

Lisäksi Viinanen on arvostellut lähettiläspestin päättymiseen johtanutta prosessia.

Tehtävänsä pian jättävä Viinanen myöntää HS:lle kaksi tapausta, joissa naiskollegat ovat kokeneet hänen käytöksensä epäasialliseksi. Nimettömiä väitteitä hän pitää inhottavina ja loukkaavina.