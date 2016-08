Aamulehti: Särkänniemessä kuljetusauton lastaus alkanut

Tampereella Särkänniemessä kuljetusauton lastaus on alkanut. Asiasta kertoo muun muassa Aamulehti. Lehden mukaan kuljetusautoon on lastattu valkoinen kuljetuslaatikko, joka on 1,5 metriä leveä, 1,5 metriä korkea ja noin neljä metriä pitkä. Oikeutta eläimille -eläinoikeusjärjestön kirjoittaa Twitterissä, että kuljetuslaatikossa on delfiini.

Järjestön mukaan kuljetusautoon on siirretty neljä laatikkoa. Delfiinit tiettävästi kuljetetaan pois Tampereelta lentokoneella. Aikaisemmin lauantaina Pirkkalan lentokentälle saapui Aamulehden mukaan rahtikone, joka saapui maahan ilman lastia Belgiasta. Delfiineille on myönnetty siirtolupa kreikkalaiseen eläintarhaan Attica Zoological Parkiin Ateenaan. Finavian aikataulujen mukaan Pirkkalan lentokentältä lähtee kone Ateenaan neljältä aamuyöllä. Poliisi vahvisti aiemmin MTV Uutisille, että Särkänniemen delfiinit siirretään. STT ei ole tavoittanut huvipuiston johtoa kommentoimaan asiaa.