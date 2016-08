Lasten taide- ja kulttuuriharrastuksia lisätään kouluilla

Kouluilla alkaa syyskuussa ympäri Suomen useita uusia taidekerhoja lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Vetäjinä viikottaisissa kokoontumisissa toimii taide- ja kulttuurialan ammattilaisia.

Rahoitus kerhojen järjestämiseen tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 1 060 400 euroa taiteen ja kulttuurin harrastetuntien järjestämiseen kouluilla. Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen on osa hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta.

Pohjois-Karjalassa avustusta lasten kulttuuri- ja taidekerhoihin saivat Joensuun kaupunki, Valtimon kunta, Nuorisoseura Motora ry ja Joensuun Taiteilijaseura ry. Yhteensä Pohjois-Karjala sai avustusta 40 600 euroa.

Avustusta annettiin kerhoihin, joissa lapset pääsevät harrastamaan heitä kiinnostavia asioita. Tätä varten opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti vuoden alussa valtakunnallisen kyselyn lasten kiinnostuksista taiteen ja kulttuurin aloja ja liikuntalajeja kohtaan.

Kyselyssä selvisi, että lapsilla on mielenkiintoa hyvin monenlaisiin taiteenaloihin. Tyttöjen suosikkeja taide- ja kulttuuriharrastuksista olivat valokuvaus, tanssi ja kuvataide. Poikia puolestaan kiinnosti eniten parkour, elokuva, animaatio ja media- ja videotaide.

Avustetun harrastetoiminnan tarkoituksena on tehdä taiteesta ja kulttuurista säännöllisempi osa lasten elämää, lisätä luovuutta ja parantaa koululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa.

– Lapset käyvät taidenäyttelyissä ja konserteissa, mutta lasten taideharrastuksista puuttuu säännöllisyys. Ajatuksena on, että lapsi voisi iltapäivällä jäädä koululle harrastamaan mieleistään taide- tai kulttuuriharrastetta kavereidensa kanssa, OKM:n neuvotteleva virkamies Iina Berden toteaa.

