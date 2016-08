ICT-alalle neuvottelutulos - 100 miljoonan lisäveronkevennykset tulossa

ICT-ala, johon sisältyy muun muassa tieto-, tietoliikenne- ja informaatiotekniikka-alat, on mukana kilpailukykysopimuksessa. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan kilpailukykysopimuksen kattavuus on nyt 91 prosenttia. Maan hallitus on luvannut 100 miljoonan lisäveronkevennykset, jos yli 90 prosentin kattavuus toteutuu. Hallitus on jo aiemmin luvannut 415 miljoonan euron veronkevennykset.