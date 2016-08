Suomen terva pelastuu lahjoitusvaroilla

Perinteisen tervan tuotanto pelastetaan Suomessa, kun EU:n kemikaaliasetuksen vaatima tervan rekisteröintityö on nyt aloitettu lahjoitusvaroin, kertoo Keskisuomalainen.

Jos tervaa ei rekisteröidä EU:ssa vuoden 2018 toukokuun loppuun mennessä, sitä ei saa valmistaa eikä tuoda markkinoille.

Rekisteröintivaatimus koskee valmistajia, jotka tuottavat tervaa yli tuhat kiloa vuodessa. Suomessa alan yritykset ovat hyvin pieniä, eikä niillä ole rahaa teettää tervan rekisteröintiin liittyviä laboratoriotutkimuksia.

Eläköön terva -yhdistys perustettiin viime syksynä, jotta rekisteröintiä varten on voitu kerätä rahaa ja tervan tuotanto voisi jatkua Suomessa. Nyt näyttää siltä, että tavoite saavutetaan.

– Meillä on koossa nyt noin 130 000 euroa, ja rekisteröintityö on aloitettu. Jossakin vaiheessa nähdään, tarvitaanko vielä lisärahoitusta vai riittikö tämä koko homman hoitamiseen. Aikaa on kerätä lisääkin rahaa, jos tarvitaan, yhdistyksen puheenjohtaja, Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusjohtaja Juha Pyötsiä kertoi.

Yhdistys on saanut tervan pelastuskampanjaansa suurimmat 50 000 euron tukisummat Kirkkohallitukselta ja Suomen Kulttuurirahastosta. Svenska Kulturfonden on myöntänyt siihen 25 000 euroa.

Suomessa tuotetaan Pyötsiän mukaan vuosittain tervaa noin 10–20 tonnia.

– Se on suurin piirtein se määrä, joka tarvitaan Suomen puukirkkojen paanukattoihin vuosittain. Niihin tervaa käytetään eniten, Pyötsiä totesi.

Lisäksi tervaa kuluu muun muassa museorakennusten puukattoihin ja puuveneisiin.

Suomesta myös viedään tervaa jonkin verran ulkomaille, muun muassa Norjaan. Toisaalta tervakaupassa pyörii tuontitavaraa.

