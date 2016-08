Kilpailukykysopimuksen kattavuuden kohentumisesta luvattujen veronkevennysten ansiosta keskituloisten ostovoima on ensi vuonna kohentumassa 200 eurolla, arvioi Veronmaksajain Keskusliitto.

Liiton mukaan noin 3 300 euroa kuussa ansaitsevan keskituloisen veroprosentti laskee 0,6 prosenttiyksikköä kevennysten ansiosta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on todennut, että kilpailukykysopimuksessa on mukana 91 prosenttia palkansaajista. Maan hallitus on aiemmin luvannut 515 miljoonan lisäveronkevennykset, jos kattavuus ylittää 90 prosenttia.