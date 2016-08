Raportti: Alakoulu, kirjasto ja kauppa yhä aitoja lähipalveluita

Alakoulu, kirjasto ja päivittäistavarakauppa ovat edelleen aitoja lähipalveluita. Niitä löytyy suurimmasta osasta pieniä, 200-500 asukkaan, taajamia. Näin kertoo Suomen ympäristökeskuksen (Syke) uusi raportti maamme taajamarakenteesta. Raportissa on tällä kertaa arvioitu taajamia myös vertaamalla niiden palvelutarjontaa ja väestömääriä.

Sen sijaan apteekki on vain kolmasosassa 300-400 asukkaan taajamista.

- Vasta yli tuhannen asukkaan taajamissa satunnainen kulkija voi luottaa siihen, että reseptilääkkeet saa kylältä lähes varmasti, kertoo ryhmäpäällikkö Ville Helminen Sykestä.

Noin tuhannen asukkaan taajamissa on suurella todennäköisyydellä myös yläkoulu mutta alle puolessa on lukio. Vasta yli kolmentuhannen asukkaan taajamissa on lukio yli 70 prosentin todennäköisyydellä.

Päivittäistavarakauppojen lukumäärä lisääntyy taajaman koon kasvaessa. Suuria supermarketeja tai hypermarketeja sekä Alkoja on vain yksittäisissä alle tuhannen hengen taajamissa mutta jo 70 prosentissa yli kolmentuhannen asukkaan taajamista.

Syken mukaan taajaman palvelutasoon vaikuttavat paitsi vakituisten asutuksen määrä myös osa-aikainen ja vapaa-ajan asuminen sekä taajamien välinen etäisyys. Siksi kaupunki- ja maaseututaajamissa väestömäärän suhde palvelujen olemassaoloon on erilainen.

- Esimerkiksi kaupunkiseutujen kehysalueen väkirikkaissa taajamissa saattaa olla huomattavan kehno palvelutarjonta, koska lähellä on suurempi taajama ja sen palvelut. Vastaavasti syrjäisempien taajamien palvelut ovat laajemman alueen lähipalveluita, jolloin pelkkä taajaman väkiluku ei kerro totuutta palvelujen kysynnästä.

Syken mukaan Suomessa on 745 taajama-aluetta ja taajamissa asuu 4,6 miljoonaa henkeä. Enää kuudennes suomalaisista asuu taajamien ulkopuolella.