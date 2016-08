EK ei lämpene yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien eläkerysäykselle

Elinkeinoelämän keskusliitto vastustaa ehdotusta yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämisestä eläkkeelle kertaratkaisulla. EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan esitys on inhimillisesti katsottuna ymmärrettävä, mutta on väärä eläkeviesti.

Hänen mukaansa se olisi vastoin yhdessä hyväksyttyä ja päätettyä eläkelinjausta,

- Juuri on tullut voimaan eläkeuudistus, joka tavoittelee työurien pidentämistä, ja tässä on ikään kuin viesti, ettei 60-kymppinen työllisty, Häkämies sanoi.

EK ei lämpene ehdotukselle edes kertatoimena.

- Se ei ole koskaan ollut kertatoimi. Tämä olisi kolmas kerta, kun se tehtäisiin. Se kertatoimi on aina tullut pysyväksi käytännöksi, Häkämies sanoi.

Palkkatuesta epäreilu kilpailutilanne

Hallituksen budjettiriihi alkaa keskiviikkona. Paljon odotuksia on ladattu hallituksen työllisyyspakettiin. Työllisyystoimiin liittyen julkisuudessa on ollut paljon esillä muun muassa ansiosidonnaisen porrastaminen.

SAK on jo ilmoittanut, ettei se hyväksy minkäänlaista mallia ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta. EK:n Häkämies ei tänään lähtenyt ottamaan kantaa ansiosidonnaisen porrastamiseen. Hänen mukaansa esitysvuoro asiassa on maan hallituksella, ja he ottavat asiaan kantaa, kun nähdään mitä esityksiä hallitukselta mahdollisesti tulee.

Työllisyystoimiin liittyen esillä on ollut myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan käyttäminen palkkatukena tai starttirahana.

EK:ssa ei innostuta ansiosidonnaisen laajemmasta käytöstä palkkatukena. Häkämiehen mukaan yrityksiltä perittyjen maksujen käyttäminen joidenkin yritysten palkkatukeen olisi yritysten välillä epätasa-arvoinen tilanne.

Valtion osuus sopii

Häkämiehen mukaan työttömyysturvan yrityksiltä perittyä ansio-osaa ei pitäisi käyttää palkkatukeen, mutta valtion maksaman osuuden käyttäminen palkkatukeen sopii.

Valmistelussa on jo malli, jossa valtion rahoittamaa työttömyysturvaa voisi käyttää väliaikaisesti palkkatukeen, starttirahaan ja ehkä koulutukseen. Ansiosidonnaisen osalta tarkoitukseen voisi käyttää tähänastisten kaavailujen mukaan vain valtion rahoittamaa työttömyysturvan perusosaa.

EK kannattaa Guggenheimin rakentamista

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin. Museo olisi EK:n mukaan merkittävä investointi maan työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen.

EK on julkaissut 18 ehdotusta hallituksen tämänviikkoiseen budjettiriiheen. Ehdotukset pitävät sisällään toimia, joilla EK:n mukaan työllisyysaste nousisi ja julkisen sektorin toiminta tehostuisi.