Poliisi pyytää havaintoja ahdistelijasta Turussa

Lounais-Suomen poliisi selvittelee kolmea seksuaalista ahdistelua ja yhtä raiskauksen yritystä, joiden kaikkien epäillään tapahtuneen Turussa Halistenkosken ja Halistentien kevyenliikenteen väylillä.

Epäillyt seksuaaliset ahdistelut tapahtuivat perjantai-iltana kello 20.30–21.45. Raiskauksen yrityksen epäillään tapahtuneen lauantaina kello 20.30.

Seksuaalisista ahdisteluista etsitään tummaihoista, hyvin hoikkaa noin 16–20-vuotiasta miestä, jolla on pitkänomaiset kasvot. Miehellä on ilmoitusten mukaan ollut sininen vetoketjullinen takki ja lyhyet hiukset. Hän on puhunut englantia.

Myös raiskauksen yrityksestä epäiltynä etsitään nuorta, afrikkalaistaustaista miestä.

Tietoja tapauksista voi ilmoittaa jutun tutkijalle Pia Suomiselle sähköpostilla