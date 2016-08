Vuoden 2015 verotuspäätösten lähettäminen on alkanut. Uusi verotuspäätös lähetetään, jos veronmaksaja on tehnyt muutoksia keväällä saapuneen veroilmoituksen tietoihin tai Verohallinto on saanut uutta tietoa esimerkiksi työnantajalta.

Uuden verotuspäätöksen tietoja on syytä verrata ilmoitettuihin tietoihin. Päätösten postittaminen jatkuu lokakuun loppuun saakka. Verohallinto maksaa viime vuoden veronpalautukset tilille 29. marraskuuta. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on marraskuun lopussa ja toinen helmikuun alussa.