Pummilla matkustaneen tarkastusmaksu jää useimmiten maksamatta

Noin 32 000 henkilöllä on tällä hetkellä voimassa oleva maksuhäiriömerkintä, joka johtuu maksamattomasta joukkoliikenteen tarkastusmaksusta.

Vuosittain määrätyistä noin 70 000-80 000 joukkoliikenteen tarkastusmaksusta suuri osa jää perintäyrityksistä huolimatta maksamatta. Lähes puolet niistä aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin, käy ilmi Suomen Asiakastieto Oy:n tilastoista.

Kuitenkin vuosina 2012–2015 liputta matkustamisesta johtuneita merkintöjä on vuosittain rekisteröity vain 12 000 – 17 000 henkilölle.

- Ilman lippua matkustaminen näyttäisi olevan toistuvaa toimintaa, sillä jokaiselle rekisteröidylle on kertynyt keskimäärin 2-3 merkintää vuodessa, yhteensä lähes 35 000. Osalla kyse on varmasti välinpitämättömyydestä, kun oma taloudenhallinta on muutenkin suistunut raiteiltaan, pohtii liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Kun tarkastusmaksun jättää maksamatta, peritään sitä ulosoton kautta. Jos henkilöltä ei löydy ulosmitattavaa omaisuutta vielä tässäkään vaiheessa, aiheutuu tästä maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkintä säilyy Asiakastiedon rekisterissä kolme vuotta, jos henkilö ei saa tänä aikana muita merkintöjä.