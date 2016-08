Hiilidioksidin määrä lisääntyy Lapin ilmatilassa

Hiilidioksidin määrä on lisääntynyt Pohjois-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos uudessa tutkimuksessaan.

Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä on tehty kasvihuonekaasuhavaintoja Fourier-muunnos spektrometrillä (FTS) vuoden 2009 alusta lähtien. Mittausjakson (2009-2015) aikana Sodankylässä on havaittu hiilidioksidin lisääntymistä noin kaksi miljoonasosaa (ppm) vuodessa. Havaittu trendi on tilastollisesti merkittävä.

Nyt myös ilmakehän kolumnimittauksissa on hiilidioksidin määrä ylittänyt 400 miljoonasosan tason.

- Sodankylässä tehtyjen havaintojen perusteella kuukauden keskiarvo on ylittänyt 400 ppm:n tason ensimmäisen kerran helmikuussa 2014, erikoistutkija Rigel Kivi toteaa.

Maanpinnalla 400 ppm:n taso on ylittynyt Lapissa jo aiemmin.

Esiteollisena aikana ilmakehän CO2-pitoisuus oli noin 280 miljoonasosaa.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta on mitattu myös Pallastunturilla, Sammaltunturin laella vuodesta 1997 lähtien. Maailmanlaajuinen CO2-pitoisuuksien kasvu näkyy myös Pallaksen mittauksissa.

Lähde: Ilmatieteen laitos

http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/236459354