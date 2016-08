Poliisi paljasti huijauksen - laskunmaksaja, kiinnitä huomio tilinumeroon

Lounais-Suomen poliisilaitokselle on tämän kesän aikana tehty toistakymmentä rikosilmoitusta, joissa epäillään laskuja sisältäviä kirjeitä anastetun postin keltaisista kirjelaatikoista.

Kirjeessä ollut laskulomake on vaihdettu väärennettyyn laskulomakkeeseen, mikä on sitten postitettu alkuperäiselle vastaanottajalle. Käytännössä väärennetty lasku on tiedoiltaan alkuperäisen kaltainen, mutta siihen on vaihdettu saajan tilinumero.

Laskuja maksettaessa rahat ovat sitten ohjautuneet rikollisten tileille. Väärennetyillä laskuilla on tavoiteltu satoja tuhansia euroja, mutta poliisi on yhteistyössä pankkien kanssa kyennyt estämään joitakin rahasiirtoja kokonaisuudessaan ja osassa tapauksista rikollisten tilejä on saatu jäädytettyä ennen kuin rahoja on ehditty nostaa tileiltä.

Rahoja on päätynyt rikollisten haltuun kuitenkin kymmeniä tuhansia euroja. Rikosten esitutkinta on Lounais-Suomen poliisilaitoksen Satakunnan alueella vielä kesken. Asian johdosta on ollut vangittuna useita henkilöitä.

Poliisi kehottaa laskujen maksajia kiinnittämään erityistä huomiota laskuja maksaessaan saajan tilinumeroon. Jos on pienikin epäilys siitä, että tilinumero on väärä, niin pitäisi olla yhteydessä laskun todelliseen saajaan.

Laskujen postittajien tulisi kiinnittää huomioita siihen, minne laskuja jätetään ja esim. välttämään hiljaisemmilla ja syrjäisemmillä paikoilla olevia kirjelaatikoita.

Rikosten selvittämiseksi ja uusien tapausten ehkäisemiseksi poliisi on tehnyt tutkinnan aikana yhteistyötä Postin kanssa.