Miten ottaa erektiovaivat puheeksi kumppanin kanssa? - Asiantuntija neuvoo

Kumppanille kannattaa kertoa avoimesti, miltä seksi tuntuu ja mitä siltä haluaa. Puhuminen on tärkeintä, vaikka samalla se voi olla vaikeinta. Seksuaalipedagogi ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Katriina Bildjuschkin kiteyttää parisuhteen tärkeimmän neuvon:

— Seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että asioista keskustellaan jo parisuhteen alkuajoista lähtien.

Ihastuneena kuvitelmat ja todellisuus voivat olla kaukana toisistaan. Bildjuschkinin mukaan on tavallista, että parisuhteen alussa uskotaan valtaisaan, kaiken voittavaan rakkauden voimaan. Puhumista ei silti pidä unohtaa, jotta osapuolet tietävät alusta lähtien, millaisia odotuksia toisella on suhteesta ja seksistä.

Puhuminen kannattaa myös silloin, kun ilmenee fysiologisia ongelmia, jotka vaikuttavat seksielämään. Bildjuschkin ottaa esimerkiksi synnytyksen jälkeiset emätinvaivat ja erektio-ongelmat.

— Ihmisillä on tapana käsitellä seksiongelmia välttelemällä niitä. Koetaan, ettei ongelmia kohdatessaan ole enää entisensä tai tarpeeksi riittävä kumppanille. Seksiä aletaan vältellä sen sijaan, että asiasta puhuttaisiin.

Bildjuschkin painottaa, että ongelmien ilmetessä asia kannattaa ottaa mahdollisimman pian kumppanin kanssa puheeksi.

— On hyvä istua alas ja kertoa, että tällaista on nyt ilmennyt ja vaivoihin haluaisi ratkaisun. Sitten on hyvä mennä lääkäriin, ja kumppanin voi ottaa mukaan.

Bildjuschkin huomauttaa, että seksuaalisuus ja seksiin liittyvät asiat ovat edelleen tabu. Hänen mukaansa ongelmista, toiveista ja mieltymyksistä kannattaa keskustella rauhallisesti. Seksistä puhutaan paljon yleisellä tasolla, mutta kun puhe kääntyy omaan elämään, puhuminen saattaa vaikeutua.

— Ei kannata puhua syyttäen, että mikset sinä ikinä tee noin. Parempi tapa on sanoa, miksi jokin asia tuntuisi itsestä hyvältä ja miten haluaisi kumppanin koskettavan.

Syyttelyn sijaan rakentava keskustelutapa ja toiveiden esittäminen vahvistavat parin yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä ymmärrystä.

Bildjuschkin muistuttaa, että jokaisella on tarve tulla nähdyksi, huomioiduksi ja arvostetuksi. Seksiin liittyvissä ongelmissa luottamuksellinen keskusteluyhteys on erityisen tärkeää, koska aihe voi olla arka.

