Budjettiriihi vauhtiin keskiviikkona - hallitukselle sataa toiveita

Eturyhmillä riittää toiveita hallituksen budjettiriiheen. Hallitus kokoontuu hyväksymään esityksensä valtion ensi vuoden talousarvioksi keskiviikkona. Mielenkiinto kohdistuu etenkin hallituksen työllisyystoimiin. Esillä on ollut muun muassa ajatus ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta.

Suurin palkansaajakeskusjärjestö SAK on koonnut kuuden kohdan listan työllisyyden edistämiseksi. SAK muun muassa uudistaisi työttömyysturvaa ja perhevapaita sekä kaksinkertaistaisi pitkäaikaistyöttömien aktivointipalvelut. Työttömyysturvan porrastaminen saa täystyrmäyksen.

- Emme ryhdy neuvottelemaan hallituksen kanssa työttömyysturvan lisäleikkauksista, sanoo puheenjohtaja Jarkko Elorinne SAK:n verkkosivuilla.

Myös STTK:n ja Akavan kärkitoiveet liittyvät työllisyyteen. STTK:n mukaan erityinen huolenaihe on pitkäaikaistyöttömyys.

- Budjettiriihessä on helpotettava työttömän mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvan aikana ja aikuisten oppisopimuspaikkoja on lisättävä. Työn perässä liikkumista voidaan helpottaa työmatkakulujen verovähennysoikeutta parantamalla. Ikääntyneen ja vailla todellisia työllistymismahdollisuuksia olevan pitkäaikaistyöttömän eläkkeelle siirtymistä on helpotettava määräaikaisella järjestelyllä 1990-luvun mallin mukaan, sanoo puheenjohtaja Antti Palola järjestön verkkosivuilla.

Akavakin vaatii, että työttömyysturvalla on saatava opiskella vapaasti, kunhan työttömät ovat samalla työmarkkinoiden saatavilla. Järjestö haluaisi lisäksi työttömyysturvan oheen uuden yhdistelmävakuutusmallin.

- Tämä mahdollistaisi sen, että vuorotellen palkansaajina, freelancereina ja yksinyrittäjinä työskentelevät voisivat vakuuttaa itsensä nykyistä joustavammin työttömyyden varalle, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder järjestön verkkosivuilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on listannut budjettiriiheen 18 ehdotusta. EK haluaa muun muassa, että työntekoon liittyviä kannustinloukkuja alennetaan, kotitalousvähennyksen enimmäismäärää kasvatetaan, uudet koulutusleikkaukset unohdetaan ja liikennekaaren eteenpäinvientiä nopeutetaan. Liikennekaari viittaa liikennelainsäädännön kokonaisuudistukseen.

Vientiliitot - Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus - haluavat budjettiriiheltä kilpailukykyä parantavia toimia: kilpailukykysopimuksen mukaiset veronalennukset on otettava käyttöön, työmarkkinoiden joustavuutta ja työn tuottavuutta on parannettava edelleen, yritysverotusta on uudistettava kannusteeksi investoinneille ja tuotekehitykselle, kustannuksia eikä säätelyä saa lisätä ja koulutuksesta ja tutkimusrahoituksesta leikkaaminen pitää lopettaa.

Opiskelijat muistuttavat, että budjettiriihessä "sinetöidään kevään kehysriihessä sovitut massiiviset opintotukileikkaukset". Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) vaativat hallituksen vahvistavan, että opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin.

- Kehysriihipäätöksen mukaan hallituksen esitys opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin piti olla valmis budjettiriiheen mennessä. Konkreettisia esityksiä ei kuitenkaan ole tähän mennessä nähty. Onko hallitus taas pettämässä opiskelijoille antamaansa lupauksen? kysyy tiedotteessa SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

Budjettiriihelle on varattu aikaa myös torstaina.