Luonnonsuojeluliitto vetoaa: Muikkuverkot kiellettävä pikaisesti norppa-alueilla

Muikkuverkkojen erityiskohtelu on poistettava laista ja verkkokalastusrajoituksia on pidennettävä kesäkuun lopusta vähintään elokuun loppuun saimaannorpan esiintymisalueilla, Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii.

Liitto viittaa muikkuverkkoihin heinäkuussa kuolleeseen kuuttiin ja tällä viikolla kuolleeseen aikuiseen norppaan.

Saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista jätettiin viime talvena muikkuverkko pois. Tämä on ollut luonnonsuojeluliiton mukaan virhe.

- Muikkuverkot vapauttamalla on luotu mielikuva, että ne ovat vaarattomia norpalle. Mielikuva on väärä. Muikkuverkot tappavat niin kuutteja kuin aikuisia norppia, joten niiden erityiskohtelu pitää lopettaa välittömästi. Samalla on viestittävä ihmisille, että myös muikkuverkot ovat vaarallisia norpille, Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen sanoo.

Liitto muistuttaa, että saimaannorppaa ja kalastusta koskevan seurantaryhmän raportissa esitetään kalastuskiellon tarkistamista, jos norppia kuolee muikkuverkkoihin. Liitto vetoaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen (kesk.), jotta muikkuverkkojen erityisasemaan puututtaisiin heti.

Liiton mukaan kaikkia verkkoja koskevaa kalastuskieltoa pitäisi nopeasti pidentää elokuun loppuun. Lähitulevaisuudessa pitäisi luopua kaikista norpalle vaarallisista kalanpyydyksistä ympärivuotisesti kaikilla norpan esiintymisalueilla, liitto esittää.

Alueelliset rajoitukset eivät kuitenkaan kata kaikkia saimaannorpan esiintymisalueita, liitto huomauttaa.

Liiton mukaan norppien kuolleisuus kalanpyydyksiin on todennäköisesti vielä suurempi, koska kaikkia kuolemia ei ilmoiteta viranomaisille. Verkkokalastuksen kiellolla on myös paikallisten asukkaiden tuki, ja turvallisesti esimerkiksi troolilla Saimaalta kalastettua muikkua voi edelleen vapaasti ostaa, Liitto huomauttaa.