Tutkimus: Raha ei ratkaise lemmikkien hoidossa

Lemmikkien asema suomalaisissa perheissä on vahva. Tuoreen tutkimuksen mukaan 77 prosenttia on sitä mieltä, että lemmikki on yhtä tärkeä kuin omat perheenjäsenet. Sellaisetkin vastaajat, joilla ei itsellään ollut lemmikkiä, ajattelivat samoin.

Lemmikin hoidosta ollaan valmiita maksamaan. Koiranomistajista joka toinen ilmoitti, ettei rahalla ole merkitystä, jos toimenpide pelastaa sairaan eläimen hengen ja koira voi sen jälkeen elää täysipainoista koiran elämää. Lemmikeillä on myös oma paikkansa perheissä. Puolet vastaajista oli ainakin jossain määrin sitä mieltä, että lemmikki saa toisinaan enemmän empatiaa ja huomiota kuin oma puoliso. Kuusi kymmenestä vastaajasta oli myös valvonut öitä sairaan lemmikin vierellä. Tutkimuksen teetti Evidensia Eläinlääkäripalvelut, ja sen toteutti IRO Research. Tutkimushaastatteluja tehtiin tuhat. Vastaajista 40 prosentilla oli lemmikki.