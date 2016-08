8 helppoa vinkkiä ruokahävikin vähentämiseen - jääkaappiselfie, maito takariviin...

Suurin osa roskiin päätyvästä ruoasta tulee kotitalouksista. Hävikin määrään kiinnitetään huomiota entistä enemmän nyt hävikkiviikolla.

Näillä nikseillä voit vähentää hävikin määrää.

1 Ota kuva jääkaapin sisällöstä.

Näin tiedät ennen kauppaan menemistä, mitä tuotteita sinulla jo on ja et osta turhaan samoja asioita happanemaan jääkaappiin. Niksi ei toimi, jos jääkaappi on liian täynnä tai sekaisin. Tästä tietää, että kaappi kannattaa siivota ja käyttää siellä jo olevat ruuat.

2 Tee kauppalista kylläisenä.

Laadi kauppalista ajatuksen kanssa ennen kauppaan menoa ja noudata sitä. Älä myöskään käy ruokaostoksilla nälkäisenä, ettei ostoskoriin päädy heräteostoksena herkkuja tai muuten vaan aivan liikaa ruokaa. Älä osta helposti pilaantuvaa ruokaa paljoustarjouksista, jos et ole varma, että ehdit käyttää ne ennen viimeistä käyttöpäivää.

3 Suunnittele ruuanlaittoasi.

Älä osta summamutikassa kaikkea mahdollista vaan päätä, mitä ruokia aiot seuraavina päivinä tehdä ja laske kuinka paljon ruokaa tarvitset. Käytä apunasi netin ruokalaskureita annoskokoja arvioitaessa. Syö helposti pilaantuvat ruoat ensimmäisenä ja pakasta tähteeksi jääneet ruoat.

4 Käytä jo kotona olevia ruoka-aineita.

Käytä kuivakaapin tavaroita lähtökohtana ruuanlaitossa. Näin ne eivät pääse vanhentumaan. Tee myös pakastimelle inventaario aika ajoin ja käytä sinne hautaamasi ruuat. Kerran viikossa olisi hyvä pitää päivä, jolloin tekee ruuan, jossa käyttää pois kaikki viikon aikana kertyneet ruoka-aineiden jämät. Tässä auttaa esimerkiksi Saa syödä -nettisivuston reseptihakukone. Syö vanha juusto loppuun ennen kuin avaat uuden juustopaketin. Jos juuston kantojen riipiminen höylällä ärsyttää, vedä kannat tehosekoittimella raasteeksi ja käytä ruuanlaitossa.

Älä osta leipää jemmaan pilaantumaan vaan syö leipä loppuun ennen uuden ostamista ja niin edelleen.

5 Valitse kaupassa kypsiä hedelmiä ja vihanneksia.

Näin kaupan ei tarvitse heittää vanhenevia vihreitä roskikseen, vaan ne päätyvät kuluttajan ruokapöytään. Tummuneet banaanit sopivat hyvin leivontaan, nahistuneista juureksista saa vielä sosekeiton. Osta hedelmät irtotuotteina, älä pakkauksissa. Jos pakkauksessa on yksi pilaantunut hedelmä, se pilaa muutkin.

6 Muista säilytyslämpötila.

Elintarvikkeiden käyttöikää voi pidentää säilyttämällä ruokia niille tarkoitetussa säilytyslämpötilassa sekä pakastamalla. Esimerkiksi maitoa ei pidä säilyttää jääkaapin ovessa, vaan peräseinän lähellä alahyllyllä, jossa on kylmintä. Jääkaapin kylmin paikka riippuu mallista, tarkista omasi ohjekirjasta. Säilytä ruuan tähteet ilmatiiviissä rasioissa. Ota jääkaapista tarjolle vain tarvittava määrä leikkeleitä ja maitoa kerrallaan.

7 Parasta ennen -päiväys ei ole viimeinen käyttöpäivä. Parasta ennen -päivän ylittäneet tuotteet ovat usein vielä käyttökelpoisia. Arvioi kelpoisuus tilannekohtaisesti. Viimeinen käyttöpäivä on ehdoton, sitä ylittäneitä tuotteita ei elintarviketurvallisuussyistä saa käyttää.

9 Älä hamstraa noutopöydässä.

Noin viidennes kaikesta ravintolaruoasta päätyy Suomessa jätteeksi. Älä siis syö silmilläsi noutopöydässä vaan ota ruokaa aluksi vähän ja santsaa, jos nälkä jäi. Pieneen nälkään voi ostaa jaetun annoksen kaverin kanssa, jos annoskokoon ei ole mahdollista vaikuttaa.