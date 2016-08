Muistisairas mies edelleen kateissa - kaikki havainnot hätänumeroon

Riihimäen Koulukadulta katosi keskiviikkoiltana vuonna 1957 syntynyt muistisairautta poteva mies.

Poliisin mukaan henkilö on pukeutunut tummiin vaatteisiin, tummansinisiin Crocks-kenkiin. Miehen nenä on hiukan vinoasennossa, ja hänellä on partaa ja viikset.

Poliisipartiot ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu ovat etsineet miestä illasta lähtien tuloksetta.

Maastoetsintöjä on kohdennettu alueelle Lemmenmäki-sairaala-ravirata. Kaikki tiedot kadonneesta voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.