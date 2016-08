Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja Britannian pääministeri Theresa May ovat tänään keskustelleet puhelimessa Britannian EU-erosta. May soitti Sipilälle kertoakseen Britannian suunnitelmista ja kuullakseen Suomen näkemyksiä.

Sipilä muistuttaa, että Suomella ja Britannialla on myös tulevaisuudessa paljon yhteisiä intressejä.

Neuvottelut brexitistä ja tulevasta EU-suhteesta alkavat vasta, kun Britannia on antanut virallisen eroilmoituksen Eurooppa-neuvostolle. Pääministeri May on ilmoittanut, että ilmoitusta ei tehdä ennen vuoden loppua.