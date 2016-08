Uudellamaalla peräti 200-300 henkilöä koskeva rikostutkinta - tv:tä katseltu laittomasti

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnassa on aloitettu esitutkinta epäillyistä tekijänoikeusrikoksista ja suojauksen purkujärjestelmärikoksista. On syytä epäillä, että läntisellä Uudellamaalla on katseltu maksullisia tv-kanavia maksamatta maksutelevisio-operaattoreille kuuluvia maksuja.

Toiminta on poliisi nmukaan jatkunut useita vuosia, ja siihen tarvittavia laitteita on sijoitettu yksityishenkilöiden asuntoihin ja yrityksiin.

Rikoksesta epäiltynä on kuulusteltu kolmea henkilöä, joista yksi oli muutaman päivän vangittuna. Hän on osaltaan esitutkinnassa myöntänyt mahdollistaneensa maksullisten tv-kanavien lainvastaisen katselun.

"Piraattiverkon" asiakkaina on tämänhetkisten tietojen mukaan ollut noin 200-300 henkilöä.