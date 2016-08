Tieltä löytyi kymmenkunta tapettua ja paloiteltua vaskitsaa - poliisi kaipaa havaintoja

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii Haminan Vimpasaaressa tapahtunutta luonnonsuojelurikosta.

Vimpasaarentieltä on viime vuosien aikana löydetty kymmenkunta tapettua ja moneen palaan paloiteltua vaskikäärmettä eli vaskitsaa.

Ensimmäiset löydöt on tehty kesäkuussa 2013. Viimeisin löytyi viime perjantaina.

Vaskitsa on määritelty rauhoitetuksi eläinlajiksi. Rauhoitusmääräyksen rikkominen on lailla rangaistavaa. Vaskitsan korvausarvo on Suomen lain mukaan 202 euroa.

Poliisi pyytää tapahtumien mahdollisia silminnäkijöitä tai jotain asiasta tietäviä ilmoittamaan asiaa koskevat tietonsa poliisille. Tiedot voi ilmoittaa puhelimitse vihjenumeroon 050 447 9574 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .