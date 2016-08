Kirkko ei vihi samaa sukupuolta olevia, vaikka laki muuttuu

Suomen evankelisluterilainen kirkko ei muuta oppiaan avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkon piispainkokous antoi asiasta selonteon tänään.

Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan maaliskuun alussa, ja se mahdollistaa samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot. Laki ei kuitenkaan velvoita uskonnollisia yhdyskuntia muuttamaan vihkimiskäytäntöjään.

Piispainkokouksen selonteon tarkoituksena oli selkiyttää avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua. Keskusteluissa on esitetty vaihtoehtoina nykyisen käytännön säilyttämistä, vihkimisten laajentamista samaa sukupuolta oleviin pareihin tai vihkioikeudesta luopumista.

Selonteko toteaa, että lakimuutos ei tuo evankelisluterilaisen kirkon papille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia kirkolliseen avioliittoon.

Piispainkokous kuitenkin korostaa, että kirkossa on tilaa esimerkiksi erilaisille perheille ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen kertoo, että kirkkohallituksessa on meneillään hanke, jolla pyritään kehittämään keskustelumallia aiheisiin liittyviin teemoihin. Mallia otetaan Skotlannista, jossa vastaava malli on Komulaisen mukaan jo luotu.

- Mallilla pyritään kehittämään kuuntelevaa ja kunnioittavaa keskustelemista. Lähitulevaisuudessa on luvassa uusien keskustelumallien pilotointi, hän kuvailee.

Kaikki kuitenkin tervetulleita kirkkoon

Jotkut papit mielellään siunaisivat samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Siihen, mitä seurauksia kirkon opeista poikkeavalle papille tulisi, piispainkokous ei ottanut kantaa. Yksittäisten pappien toimet käsitellään hiippakuntien tuomiokapituleissa.

Komulainen muistuttaa, että kirkkojärjestyksessä ei ole mitään rangaistusasteikkoa.

Vaikka samaa sukupuolta olevien avioliittoon ei ole kaavaa, papit ja seurakunnan työntekijät voivat rukoilla vapaamuotoisesti yhdessä maistraatissa vihittyjen parien kanssa ja heidän puolestaan.

Selonteossa todetaan, ettei kirkko ole kyennyt rakentavalla tavalla tukemaan ihmisiä esimerkiksi tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvien kysymysten käsittelyssä. Selonteon mukaan "sanat ja teot ovat synnyttäneet kokemusta torjunnasta ja kunnioituksen puutteesta".

Komulainen ei tunne yksittäistapauksia, mutta uskoo, että asia on ollut yleisesti tiedossa.

- Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat usein kokeneet, että kirkossa heitä ei ole hyväksytty sellaisina kuin he ovat.

Komulainen kertoo, että selonteko oli vain yksi kirkolliskokouksen viime vuonna antamista avioliittolakiin liittyvistä tehtävistä. Hän toivoo ihmisten lukevan selonteon ajatuksella.

- Paperi sisältää aidosti hyviä tilanteen kartoituksia siitä, mistä kirkon avioliittokäsitys kumpuaa. Toivottavasti se herättää pohdintaa ja sitä kautta myös ymmärrystä siitä, millaiset ovat kirkon avioliittokeskustelun lähtökohdat.