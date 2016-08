Professori: Kirkko ei voi estää pappia vihkimästä

Evankelisluterilaisen kirkon virassa olevalla papilla on oikeus vihkiä niin heteroita, eronneita sekä samaa sukupuolta olevia oman harkintansa mukaan, sanoo Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas.

– Kirkko ei voi estää pappia vihkimistä ketään avioliittoon. Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat henkilöt avioliittoon, avioliitto on juridisesti pätevä ja voi purkautua vain avioeron tai puolison kuoleman johdosta.

Kangas pitää selontekoa lähinnä kirkkopoliittisena kannanottona, jossa kirkko toivoo, että kirkon virassa olevat ihmiset eivät vihkisi samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

Kankaan mukaan kirkko ei voi myöskään erottaa pappia, jos tämä vihkii samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon.

Piispainkokouksen selonteolla ei ole Kankaan mukaan mitään tekemistä avioliittolain kanssa.

– Vain avioliittolaissa on säädetty, että papilla on vihkimisoikeus.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa olevansa pahoillaan piispainkokouksen linjauksesta.

– Ehkä linjaus oli odotettu, mutta olisin toivonut, että kirkon sisälläkin tässä olisi voitu nähdä muutosta. Tämä on varmasti suuri pettymys monille ihmisille, Pimiä arvioi.

Pimiä toteaa, että kirkolla on oikeus tehdä linjauksia vihkimisestään eikä kirkko riko yhdenvertaisuuslakia linjauksellaan. Hän kuitenkin arvioi, että yksilön näkökulmasta yhdenvertaisuus ei toteudu täysin, mikäli kirkkovihkiminen ei ole mahdollinen.

– Vaikka olemme puhuneet tasa-arvoisesta avioliittolaista, ei yhdenvertaisuus tule kaikkien osalta kuitenkaan toteutumaan vihkimisessä. Juridisesti maistraatissa solmittu avioliitto on tietysti yhtä sitova kuin kirkossa solmittu, Pimiä painottaa.

