Joka toiselle kevytyrittäjälle on tarjottu pimeää työtä

Harmaa talous on vahvasti läsnä suomalaisten elämässä, käy ilmi UKKO.fi.-palvelun kyslytutkimuksesta. Kyselyn mukaan joka toinen on saanut tarjouksen, jossa on pyydetty tekemään työtä pimeänä.

Vastaajat ovat kevytyrittäjiä, jotka tekevät työtä valitsemilleen asiakkaille, mutta hoitavat laskutuksen ja kaiken byrokratian UKKO.fi-palvelun kautta ilman yritystunnusta.

Selvästi yli puolet vastaajista (61 %) ei pitänyt pimeiden töiden tekemistä hyväksyttävänä missään tapauksessa. Joka kolmannen (36 %) mielestä pimeä työ on kuitenkin joissain tapauksissa hyväksyttävää.

Pimeä työ hyväksyttiin yleensä tapauksissa, joissa työ tehdään naapurille tai sukulaisille, tai jos kyseessä oli pienet tehtävät kuten joulupukki- tai lastenvahtikeikat tai nurmikon leikkaus.

Vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että työttömyyskorvauksiin liittyvä byrokratia ja pelko tukien menettämisestä lisäävät pimeää työtä: jopa 90 % kaikista vastaajista oli sitä mieltä.