Omistatko sinä tyypillisen kakkosauton? - "Samat automerkit pitävät pintansa"

Suomessa on yli puoli miljoonaa taloutta, jossa on vähintään kaksi autoa. Eniten kakkosautoja on pääkaupunkiseudulla ja suosituimpana merkkinä juhlii Toyota. Kakkosautot ovat useimmiten yli 10 vuotta vanhoja, ja niillä ajetaan yleensä alle 15 000 kilometriä vuodessa.

‒ Jos pitäisi määritellä tyypillinen kakkosauton omistaja, hän olisi pääkaupunkiseudulla asuva keski-ikäinen mies. Kakkosautojen omistajissa on yllättäen enemmän miehiä kuin naisia, sillä tilastojen mukaan useamman kuin yhden auton omistajista miehiä on 57 prosenttia ja naisia 43 prosenttia, kertoo POP Vakuutuksen Helena Tielinen.

Kakkosauton omistajat ovat lisäksi varttuneempia aikuisia, neljäsosa on iältään 45‒55 -vuotiaita ja vain 10 prosenttia kakkosauton omistajista on nuoria aikuisia eli 18‒29-vuotiaita.

Suomalainen autokanta on keski-iältään vanhaa, eivätkä kakkosautot tee poikkeusta. Jopa yli 70 prosenttia kakkosautoista on yli kymmenen vuotta vanhoja. Yli 20-vuotiaitakin on vielä 17 prosentti.

‒ Ei siis ole ihme, että samat automerkit pitävät pintansa suosituimpana kakkosautona vuodesta toiseen, malli vain on saattanut päivittyä reilun vuosikymmenen aikana, Tielinen jatkaa.

2000-luvun alussa kolme suosituinta kakkosautomerkkiä ja -mallia olivat Toyota Corolla, Volkswagen Golf ja Ford Focus. Nyt, vuosien 2015‒2016 aikana käyttöönotetuista autoista Volkswagen Golf on edelleen kolmen suosituimman joukossa, mutta suosituin Toyota on nyt Yaris ja Fordin suosikkikakkosauto on Fiesta.

Kakkosautotalouksia on Uudellamaalla lähes neljännes koko Suomen kakkosautokannasta eli noin 120 000. Näistä pääkaupunkiseudulla on noin puolet. Kaupungeista Helsingissä on eniten kakkosautoja, mutta myös Espoossa, Oulussa, Vantaalla ja Tampereella perheessä on usein käytössä toinenkin menopeli.

Maakunnista kakkosautoja on Uudenmaan jälkeen eniten Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

‒ Kakkosautoilla liikutaan enemmän suurissa kaupungeissa ja ruuhka-Suomessa kuin pohjoisemmilla haja-asutusalueilla, vaikka siellä välimatkat ovat pidempiä ja kakkosauton tarve puoltaisi sen myötä paikkaansa, toteaa Tielinen.