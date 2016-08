7 vinkkiä: Näin otat kännykällä hyviä ruokakuvia

Kuvaatko ruokasi ennen suuhun laittamista? Et ole ainoa. Ensin someen, sitten suuhun, on nykyään ihan tavallinen trendi.



Välineiksi ei tarvita kummoisia, kännykkä ja kenties joku kuvasovellus riittää hyvin. Katso alta vinkit, joilla otat ruokakuvia, jotka herättävät muissa annoskateutta.



1 Näyttäviä ruokakuvia saa kännykälläkin.



Helppoa se ei aina ole. Kuvausolosuhteiden kontrolloiminen voi tuottaa vaikeuksia mutta on oleellista.



2 Kuvaa useasta kuvakulmasta ja paljon.



Siihen on syynsä, miksi niin moni ruokakuva on kuvattu suoraan yläpuolelta. Ravintolassa se on helpoin tapa saada siisti kuva, koska silloin taustalla olevista asioista ei tarvitse välittää. 45 asteen kulma puolestaan luo katsojalle vaikutelman, että hän istuu annoksen ääressä. Sivusta kuvattaessa pidä huoli, että taustalla ei näy sekasotkua.

3 Käytä diagonaaleja ja kultaista leikkausta.

Kuvan sommittelussa kannattaa suosia selkeitä linjoja sekä diagonaaleja, jotka tuovat kuvaa liikettä ja dramatiikkaa. Aseta haarukka tai veitsi siis vinoon ja niin edelleen. Joskus myös symmetria ja keskittäminen toimivat. Opettele myös kultainen leikkaus. Pidä kuvat rajaukseltaan tiukkoina, varsinkin jos julkaiset kuvat somessa. Mieti, onko tärkeää, että ruoka näkyy kuvassa kokonaan, vai voiko vaikka keittolautasesta näkyä ylhäältä otetussa kuvassa vain puolet.

4 Pidä kuvat yksinkertaisina.

Älä ruuhkauta kuvaa liiallisilla elementeillä. Rekvisiitan tulee tukea ruokaa, ei viedä huomiota siitä pois. Jostain syystä asiat näyttävät paremmilta, kun niitä on kuvissa pariton määrä. Jos siis kuvaat vaikkapa omenapiirakkaa ja haluat käyttää rekvisiittana kokonaisia tai puolikkaita omenoita, sijoittele niitä kuvaan yksi, kolme tai viisi, älä kahta tai neljää.

5 Suosi luonnonvaloa, älä käytä salamaa.

Keinovalossa ja salamalla kuvaaminen on amatöörille vaikeaa, ja ruokakuvista tulee joko keltaisia tai puhkipalaneita mutta ainakin rumia. Suosi siis luonnonvaloa. Kotioloissa luonnonvalosta saa tasaista pitämällä ruuan ja auringon välissä ohutta valkoista lakanaa.

6 Mieti ruuan, astioiden ja kuvien värimaailmaa.

Kiiltäviä kuvauspintoja kannattaa välttää. Puu on kaunis tausta. Kuluneet ja hieman elävät pinnat toimivat hyvin taustalla. Kokeile laittaa lautanen betonirapulle tai kokoa annos puiselle leikkuulaudalle.

7 Muista kuvien jälkikäsittely.

Kuvat kannattaa aina käsitellä kuvankäsittelyohjelmalla, kuvasi sitten kännykällä tai kameralla. Tämä antaa viimeisen silauksen kuville, ja voit vielä rajata kuvia tiukemmiksi tai korjata valotusta ja niin edelleen. Kännykkään on olemassa lukematon määrä ilmaisia ja kattavia kuvankäsittelysovelluksia.