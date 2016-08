Helsinki on suosittu kongressikaupunki - yksi matkailija jättää lähes 2 000 euroa

Helsinkiin tuo kansainvälisiä matkailijoita myös kaupungissa järjestettävät kongressit. Helsingissä järjestettiin viime vuonna 275 kansainvälistä kongressia, joiden reilut 35 200 osallistujaa toivat kaupunkiin 66,5 miljoonan euron matkailutulot.

Suuria, yli 500 osallistujan kongresseja järjestettiin tänä kesänä Helsingissä useita.

– Helsinki kiinnostaa kongressijärjestäjiä, ja kysyntää on paljon myös tuleville vuosille. Jo nyt on työn alla kongressihankkeita, joiden on määrä toteutua 2023, Helsinki Convention & Events Bureaun kongressipäällikkö Kaiju Pitkänen sanoo.

Helsingin valtteja ovat luotettavuus, palvelujen korkea taso, hyvät yhteydet, vakaat olot ja puhtaus.

Helsinki isännöi kesäkuussa 2017 osanottajamäärältään maailman suurinta vuosittaista allergologian alan tieteellistä kokousta. EAACI:n (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) tuo Messukeskukseen lähes 8 000 osallistujaa.

Kongressin matkailutulovaikutukset ovat yli 15 miljoonaa euroa.

– Kongressimatkailija jättää Helsinkiin keskimäärin 1 887 euroa. On hyvä, että kongressimatkailun taloudelliset vaikutukset ovat nousseet puheenaiheeksi, Pitkänen sanoo.