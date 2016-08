Paavo Väyrynen ei aio jäädä eläkkeelle eikä antaa parisuhdehaastatteluja

Politiikka on kovaa peliä mutta ei läheskään niin kovaa kuin aiemmin. Näin arvioi suomalaisessa politiikassa yli neljä vuosikymmentä vaikuttanut Paavo Väyrynen (kesk.), joka ei ole hidastamassa tahtiaan.

Mitä politiikka on antanut hänelle?

– Rikkaan elämän, Väyrynen vastaa.

Väyrynen arvioi, että yksi suuri tekijä poliittisen pelin muuttumisessa on ollut median murros. Nykyisin poliitikon on otettava haltuunsa sosiaalisen median kanavat. Toisaalta se helpottaa ihmisten tavoittamista.

Kannatusta ja huomiota Väyrynen on kerännyt vuodesta toiseen. Häntä on ajanut eteenpäin palava halu vaikuttaa asioihin.

Edellisten eduskuntavaalien jälkeen Väyrynen pettyi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tekoihin puolueen ja maan johdossa.

– Keskusteluissa, joita minulla on ollut hänen kanssaan, olen saanut käsityksen, että olemme jokseenkin samaa mieltä asioista. Sen takia en voi ymmärtää, että hänen johtamassaan keskustassa ja hänen johtamassaan hallituksessa on aivan toinen linja.

Turhauduttuaan vaikutusmahdollisuuksiensa vähyyteen Väyrynen ilmoitti perustavansa oman puolueen.

Kansalaispuolueen kannattajakorttien keräys on käynnissä. Hän on varma, että tarvittava määrä kortteja saadaan kasaan ”syksyn mittaan”. Käynnissä on myös nimikilpailu, mutta Väyrynen ei paljasta tähän mennessä tulleita ehdotuksia.

– Sehän voi olla, että kilpailun voittaa jokin muu nimi kuin se, joka otetaan sitten käyttöön, Väyrynen pohtii.

Kymmenen vuotta sitten 60-vuotishaastattelussaan Väyrynen arveli STT:lle vetäytyvänsä politiikan eturivistä ja keskittyvänsä majoitusyritykseensä Pohjanrantaan Keminmaassa.

Toisin kävi. Hän nousi vielä uudestaan ministeriksi ja osallistui presidentinvaaleihin. Nyt hän sanoo jatkavansa sekä politiikassa että yritystoiminnassa.

– Molemmissa on hyvä puoli, ettei ole eläkeikää.

Väyrynen aikoo asettua ehdolle eduskuntavaaleissa vuonna 2019 ja palata sitä ennen Euroopan parlamentista Helsinkiin kansanedustajaksi. Hän vakuuttaa, että politiikan ja yrittäjyyden lisäksi hänellä riittää aikaa lastenlasten kanssa telmimiseen.

Hän on pitänyt yksityiselämänsä julkisuudelta piilossa ja kommentoi pitkää avioliittoaankin Vuokko Väyrysen kanssa vain lyhyesti.

– Minulta on kysytty, mikä on pitkän avioliiton salaisuus. Olen vastannut, että se, ettei anna parisuhdehaastatteluja, Väyrynen letkauttaa.

Paavo Väyrynen täyttää 70 vuotta 2.9.