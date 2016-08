Pakettiautojen rekisteröinti lisääntyy kuorma-autojen kustannuksella

Elokuussa rekisteröitiin 9 196 uutta henkilöautoa, mikä on 9,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa, tiedottaa Autoalan Tiedotuskeskus.

Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 83 007 kappaletta, mikä on 11,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna tammi – elokuussa.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin elokuussa 1 311 kappaletta, mikä on 37,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi–elokuussa uusia pakettiautoja on rekisteröity 8 777 kappaletta ja kasvua viime vuoteen on kertynyt 16,6 prosenttia.

Pienissä tavara-autoissa onkin tapahtunut selvää siirtymää kuorma-autoluokasta pakettiautoluokkaan. Pienten 3,5–6 tonnin kuorma-autojen määrä on vähentynyt ja vastaavasti suurten 3,2–3,5 tonnin pakettiautojen määrä on kasvanut.

Muun muassa kuorma-auton kuljettamisen ammattipätevyysvaatimuksien kiristäminen on siirtänyt pienikokoisten 3,5 tonnin kokoluokan autojen kysyntää pakettiautojen puolelle.