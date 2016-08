Poliisi on löytänyt naisten ahdistelijan Halisten alueelta. Kyseessä on 13-vuotias ulkomaankansalainen, jolle on poliisin mukaan ollut epäselvää, miten Suomessa voi toimia.

Halisissa voi tältä osin jälleen liikkua ja lenkkeillä miettimättä ahdistelijaa, Lounais-Suomen poliisi lupaa.

Poliisi pyysi aiemmin yleisöltä tietoja naisten ahdistelijasta.