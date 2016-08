SS: Jaakko Teppo saa insinöörin paperit - opinnot päättyivät 35 vuotta sitten

Kansantaiteilija Jaakko Teppo, 63, saa insinöörin todistuksen 35 vuoden jälkeen opintojen päättymisestä. Sen hänelle antaa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopiossa. Asiasta kertoo Savon Sanomat.

Nilsiäläinen kirjailija Antti Heikkinen kirjoittaa parasta aikaa Tepon elämäkertaa, joka ilmestyy lokakuussa 2016. Samalla putkahti esiin tieto, että Teppo koskaan ei saanut insinöörin todistusta, vaikka on valmistunut vuonna 1981.

Savonia-ammattikorkeakoulu korjaa tilanteen ja on kutsunut Tepon todistuksenjakotilaisuuteen, joka järjestetään 19. syyskuuta Kuopiossa.

Teppo opiskeli ensin teknikoksi Kuopion teknillisen oppilaitoksen konesuunnittelulinjalla ja jatkoi opiskeluja koneinsinööriksi. Hän valmistui koneosastolta konstruktiotekniikan linjalta vuonna 1981.

– Minulla ei ollut tarkoituskaan hakea työpaikkaa siinä vaiheessa. Kun keväällä valmistuttiin, oli melkein joka päivä jouluun asti keikkahommaa. En katsonut tarpeelliseksi hakea todistusta siinä vaiheessa, Teppo kertoo.

Teppo on ollut sairaseläkkeellä vuodesta 1994. Hän on syntyisin Iisalmen Peltosalmen kylältä ja on asunut jo pitkään Joensuussa.

