Veronmaksajat kehuu ansiotuloverojen kevennystä

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen arvioi, että budjettiriihen linjaukset ansiotulojen verotuksessa ovat kokonaisuutena myönteisiä.

Budjettiriihen verolinjaukset keventävä palkansaajien verotusta niin, että keskituloisen palkansaajan ostovoima kohenee noin 200 eurolla.

- Vuonna 2017 on erityisen tärkeää ylläpitää palkansaajien ostovoimaa ja haurasta kotimaista kysyntää jatkuvan palkkamaltin oloissa. Hallituksen verolinjaus vastaa tähän haasteeseen aika hyvin, Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Positiivisena Veronmaksajat pitää myös sitä, että kotitalousvähennyksen korvausprosentti nousee 45 prosentista 50 prosenttiin.

Lehtinen pitää tarpeettomana hallituksen päätöstä korottaa kiinteistöveron alarajoja. Hän mukaansa alarajojen nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin myös sellaiset kunnat, joilla ei ole siihen sen paremmin tarvetta kuin haluakaan.

EK kiittää hallituksen halua purkaa kannustinloukkuja

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää sitä, että hallitus odottaa työmarkkinajärjestöiltä nopeita toimia työllisyyden parantamiseksi. Hallituksen asettaman työryhmän on määrä saada ehdotukset valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

- Nyt tarvitaan työryhmässä ennakkoluulotonta asennetta tai työllisyystavoitteen saavuttaminen karkaa lopullisesti, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

EK on tyytyväinen myös siihen, että hallitus on päättänyt toteuttaa merkittävän kannustinloukkujen purkamisen. EK:n mielestä päivähoitomaksujen korotuksista luopuminen on hyvä alku.

Lisäksi EK suhtautuu myönteisesti hallituksen esitykseen työkokeilun laajentamisesta niihin yrityksiin, joissa on osa-aikaisia työntekijöitä. EK:n mielestä esityksessä olisi kuitenkin pitänyt mennä pidemmälle.

EK katsoo myös, että hallituksen lisäsäästöt koulutuksessa ovat EK pitää kuitenkin kiky-sopimuksen vastaisia.