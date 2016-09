Riihimäen Koulukadulta katosi tiistai-iltana vuonna 1957 syntynyt muistisairautta poteva mies.

Henkilö on pukeutunut tummiin vaatteisiin, tummansinisiin Crocks-kenkiin. Miehen nenä on hiukan vinoasennossa ja hänellä on partaa ja viikset.

Viimeisin havainto miehestä on tiistai-illalta kello 18 aikaan Riihimäen Isokäyrältä.

Poliisi kaipaa lisää havaintoja miehestä. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.