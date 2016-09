Homevaurioiden riskiaika on juuri nyt

Korkean ilmankosteuden kausi ulottuu Suomessa heinäkuun puolivälistä lokakuuhun ja pakkasten alkuun. Riski kosteusvaurioiden syntymiselle on suurimmillaan juuri nyt, kun kosteus yhdessä korkean lämpötilan kanssa luo homeelle ihanteelliset kasvuolosuhteet, Vattenfall varoittaa.

Nyt kun lämmityskausi ei ole vielä alkanut, sisätilojen suhteellinen kosteus seuraa pitkälti ulkoilman kosteutta.

Ihanteellinen ilmankosteus kotioloissa on 30–60 %. Kun ilmankosteus nousee yli 70 prosentin, homevaurion riski kasvaa. Oman kodin ilmankosteuden tason voi mitata ilmankosteusmittarilla.

Kosteissa tiloissa lämmitys tulisikin pitää päällä aina kun tila on kastunut, vaikka ilma tuntuisi jopa tukalan kuumalta. Ilman on kosteissa tiloissa oltava ainakin kaksi, mieluummin neljä astetta lämpimämpää kuin muissa tiloissa, jotta ilmaan syntyy tilaa haihtuvalle kosteudelle. Muuten tila ei kuivu käytön jälkeen, ja mikrobit ja homeet pääsevät kasvamaan.

Ilmaa voi kuivattaa myös tuulettamalla tehokkaasti viileään aikaan, eli esimerkiksi aikaisin aamulla kun viileä ulkoilma on lämmintä kuivempaa.

Vaikka kuiva huoneilma voi talvisaikaan aiheuttaa ärsyttäviä oireita, ilmankostuttimien kanssa on oltava tarkkana. Kovalla pakkasella rakenteet ovat erittäin kylmiä, ja kosteus tiivistyy herkästi, jos rakenteissa on pientäkin ilmavuotoa. Ilmankostuttajaa kannattaakin käyttää vain, jos se on välttämätöntä esimerkiksi astman vuoksi, Vattenfall tiedottaa.