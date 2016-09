Sorsa pulahti 333 järveen, lampeen tai jokeen - "lampikätköily on huippu harrastus"

Suomen Ladun kesähaasteen voitti joensuulainen Niina Sorsa, joka pulahti kolmen kuukauden aikana 333 eri vesistöön. Netissä organisoitu kilpailu päättyi elokuun lopussa.

– Kesäuintihaaste toi minulle mukanaan ihan huikean ihanan kesän, joka kului aivan liian nopeasti. "Lampikätköily" on ihan huippu harrastus, jonka myötä paikallistuntemus on laajentunut huimasti. Myös kropasta on löytynyt uusia ulottuvuuksia, ihan jopa lihaksia, kun on saanut rämpiä rantoja ja punnertaa pinnalle milloin minkäkinlaisissa ryteiköissä, Sorsa kertoo.

Yli sadassa vesistössä uineita oli seitsemän henkilöä, joista Sorsa oli selvästi ylitse muiden.

– Niina Sorsan suoritus on huikea. Kun haaste ensi kesänä jatkuu, niin tässä on pohjat, joita tulee olemaan todella vaikea lyödä, Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen sanoo tiedotteessa.

Haasteen verkkopalveluun oli kesän aikana rekisteröitynyt vajaa 500 käyttäjää, jotka kirjasivat 4 740 uintikertaa 2 082 eri vesistössä.

Jatkatko haastetta ensi kesänä, Niina Sorsa?

– Ensi kesästä tai edes huomisesta päivästä ei ole kenellekään annettu takeita, mutta kyllä minä niin sydämeni tälle pulahdustoiminnalle menetin, että jos mahdollisuuksia on, niin saattaa jonkin sortin hurahdus tapahtua taas. Voisihan sitä vaikka haastaa itsensä tuplaamaan tuon puolivesipedonluvun ja ollakin ihan kokonainen ensi kesänä.

Entä saitko mitään palkintoa?

– Tässä haasteessa ei ollut tarkoitus tavoitella minkäänlaista palkintoa, mutta minun saavutuksestani ilahtuneena päättivät yllätyspalkintona lähettää minulle uimapoijun.

Kesäuintihaaste on leikkimielinen kilpailu, jossa tavoitteena on pulahtaa, uida tai kastautua mahdollisimman usein, mahdollisimman monessa eri vesistössä. Uintikertoja seurataan verkkopalvelussa.

Kesäuintihaaste jatkuu taas ensi kesänä, osoitteissa http://www.suomenlatu.fi/kesauintihaaste ja http://www.facebook.com/kesauintihaaste.