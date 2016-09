SS: Ely-keskus päätti poistaa keskustelua aiheuttaneen haamupyörän

Ely-keskus linjasi torstaina, että niin kutsuttu haamupyörä pitää poistaa onnettomuuspaikalta Siilinjärven Kuuslahdesta, kertoo Savon Sanomat.

– Poliisi tukee tätä elyn linjausta, vaikka poliisi sinänsä puuttuu vain akuutteihin asioihin liikenneturvallisuudessa. Elyllä on tiukka linja siitä, mitä tien varsille saa laittaa tai ripustaa. Sinne ei saa laittaa ylimääräistä, kertaa kokouksen antia ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen liikennepoliisista.

Haamupyörä on valkoiseksi maalattu polkupyörä, joka on sijoitettu lähelle paikkaa, jossa pyöräilijä kuoli onnettomuudessa reilu viikko sitten Kuuslahdella. Tapa haamupyörän viemisestä onnettomuuspaikalle on kansainvälinen ja sillä halutaan muistaa onnettomuuksissa kuolleita pyöräilijöitä.

Pyörä on aiheuttanut Savossa paljon keskustelua, sillä se on herättänyt vastustusta ja pelkotiloja lapsissa.