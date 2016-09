Liikenneympyrän taideteosta tärvelty Lehmossa - patsaassa lukee Pokémon Go

Liikenneympyrän taideteosta on tärvelty Lehmossa Kontiolahdella. Metallisen patsaan pintaan on raaputettu sanat Pokémon Go, ja lisäksi patsaan pään kohdalle on piirretty raaputtamalla kasvot.

Poliisille ei ole rikoskomisario Sami Joutjärven mukaan ainakaan vielä tehty ilmoitusta asiasta. Ilkivallan kohteeksi joutunut teos sijaitsee Ruottisenahonkadun, Ahoksentien ja Sammalkadun risteyksessä. Karjalaisen lukija huomasi rääpystykset perjantaina. – Hieno patsas on kai jonkun tai joidenkin "taiteenystävien" mielestä jäänyt kesken tai kaivannut kohennusta. Nämä järjenjättiläiset nyt kuitenkin ovat aiheuttaneet ison laskun kunnalle, lukija harmittelee.