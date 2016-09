IS-kysely: Hallituksen suosio laskussa, pienituloiset tyytyväisimpiä

Tyytyväisyys hallitukseen on hienoisessa laskussa, ilmenee Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä.

Hallitukseen erittäin tai melko tyytyväisiä on 43 prosenttia, kun vuosi sitten heitä oli 47 prosenttia. Toisaalta melko tai erittäin tyytymättömien osuus on hieman laskenut vuoden takaisesta, ja epävarmojen osuus on kasvanut.

Tyytyväisyys hallituksen toimintaan on suurinta alle 30 000 euroa vuodessa tienaavien joukossa.

Tyytyväisimpiä hallitukseen olivat keskustan äänestäjät, tyytymättömimpiä taas vasemmistoliiton kannattajat. SDP:n kannattajien tyytyväisyys hallitukseen on noussut reilusti: melko tai erittäin tyytyväisten määrä nousi vuoden aikana 15 prosentista 34 prosenttiin.

Taloustutkimus kysyi mielipidettä hallituksen toimintaan noin tuhannelta ihmiseltä kuun vaihteessa.