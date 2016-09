Varoitus: Kosteusvaurioiden riski nyt suurimmillaan

Kosteusvaurioiden riski on nyt suurimmillaan, varoittaa energiayhtiö Vattenfall. Kosteus ja korkea lämpötila yhdessä luovat homeelle ihanteelliset kasvuolosuhteet.

Kun kesä kääntyy syksyyn, lämpimistä luonnonvesistä vapautuu runsaasti kosteutta eikä viilenevä ilma pysty sitomaan sitä kaikkea. Ilmankosteus on öisin toistuvasti sadassa prosentissa ja päivisinkin korkealla. Koska lämmityskausi ei ole vielä alkanut, sisätilojen suhteellinen kosteus seuraa pitkälti ulkoilman kosteutta.

- Sisäilman kosteus on Suomessa varsin yleinen ongelma, kertoo energia-asiantuntija Malkus Lindroos Vattenfallilta.

Energiayhtiön mukaan ihanteellinen ilmankosteus kotioloissa on 30-60 prosenttia. Yli 70 prosentissa homevaurion riski kasvaa.

Vattenfall antaa kaksi helppoa neuvoa, miten sisäilman kosteutta voi vähentää:

1. Kosteissa tiloissa kannattaa pitää lämmitys päällä aina, kun tila on kastunut, vaikka ilma tuntuisi jopa tukalan kuumalta. Ilman on kosteissa tiloissa oltava ainakin kaksi astetta lämpimämpää kuin muissa tiloissa, jotta ilmaan syntyy tilaa haihtuvalle kosteudelle. Muuten tila ei kuivu käytön jälkeen ja mikrobit ja homeet pääsevät kasvamaan.

2. Ilmaa voi kuivattaa myös tuulettamalla tehokkaasti viileään aikaan eli esimerkiksi aikaisin aamulla. Viileä ulkoilma on lämmintä kuivempaa. Lisäapuna voi käyttää esimerkiksi ilmankuivainta tai ilmalämpöpumppua.

Vattenfallin mukaan haastava paikka on kylpyhuoneen lisäksi autotalli, sillä auto tuo sinne kosteutta ja vettä myös talvisaikaan. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on syytä olla riittävän tehokasta. Myös varasto voi aiheuttaa ongelmia, jos sinne viedään märkiä tavaroita säilytykseen.

- Rakenteiden puolesta lämmitystarvetta ei tuota viileys, vaan kosteus. Kuivanapitolämmitystä tarvitaan kosteissa tiloissa ympäri vuoden, kun tilaa käytetään. Muissa tiloissa lämmitystä lisätään vasta syksymmällä, kun lämpötila laskee alle kymmenen asteen, Lindroos sanoo.

Talvella haasteena on kuiva sisäilma, joka voi aiheuttaa ärsytysoireita. Energiayhtiön mukaan ilmankostuttimien kanssa on kuitenkin oltava tarkkana. Kovalla pakkasella rakenteet ovat erittäin kylmiä ja kosteus tiivistyy herkästi, jos rakenteissa on pientäkin ilmavuotoa. Ilmankostuttajaa neuvotaan käyttämään vain, jos se on välttämätöntä esimerkiksi astman vuoksi.

- Liian kuivaa talvi-ilmaa voi kostuttaa myös säätämällä ilmanvaihtoa pienemmälle. Kovalla pakkasella suuria tehoja ei tarvita, sillä ilmassa ei ole kosteutta, jota tarvitsisi poistaa. Samalla säästyy energiaa, kun lämmönhukka ja ilmanvaihtokoneen sähkönkulutus pienenevät.