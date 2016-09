Taloussanomat: Työttömille jopa yli 1 500 000 haastattelua vuodessa

Hallituksen suunnittelemat työttömien haastattelut kolmen kuukauden välein tarkoittavat valtavaa urakkaa, kirjoittaa Taloussanomat.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 378 400 työtöntä työnhakijaa. Taloussanomat laskee, että jos heistä jokaista haastateltaisiin kolmen kuukauden välein, vuodessa pitäisi järjestää yli 1 500 000 haastattelua.

- Resurssien riittämistä joudutaan aika lailla miettimään, myöntää osastopäällikkö Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä lehdelle.

Oivon mukaan Suomen te-toimistoissa on tällä hetkellä 2 200 asiakaspalvelutyöntekijää ja Ruotsissa heitä on 14 100, vaikka työttömiä työnhakijoita on lähes paljon kuin Suomessa. Haastatteluita voidaan myös ulkoistaa yrityksille. Yksityisille toimijoille ei kuitenkaan voida siirtää viranomaispäätöksiä, kuten sanktioiden määräämisiä.

Hallitus kertoi torstaina, että työttömät kutsutaan jatkossa poikkeuksetta haastatteluun kolmen kuukauden välein, ja varasi haastatteluihin budjettiriihessään 17 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on tukea työnhakijaa työnhaussa ja valvoa, että työnhakijat noudattavat työnhakusuunnitelmaa. Jos työtön rikkoo suunnitelmaa, siitä seuraa sanktio.

Suunnitelma nostaa karvoja pystyyn Työttömien Valtakunnallisessa Yhteistoimintajärjestössä TVY:ssä.

- Minua hirvittää asenne, jolla ollaan rakentamassa tällaista valvontakoneistoa. Voi olla olemassa pienempi porukka, joka ei usko pärjäävänsä kyseisissä töissä eikä siksi hae tarjottuja töitä, mutta suurin joukko on toisenlainen, sanoo toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Taloussanomille.

Oivon mukaan ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan tiheämmistä kasvokkaisista haastatteluista on ollut kiistattomasti hyötyä.

- Meillä Suomessa on te-toimistojen asiakaspalvelussa väki vähentynyt ja on isosti verkkopalvelut ja puhelinpalvelu käytössä. Ne ovat nykyaikaa, mutta kyllä selkeästi pitää tehdä kurssimuutos siihen, että tavataan enemmän kasvotusten.

