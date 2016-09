Älä unohda maksaa kiinteistöveroa - eräpäivä maanantaina

Kiinteistövero täytyy maksaa viimeistään maanantaina 5. syyskuuta, jos haluaa välttyä viivästyskoroilta.

Jos maksettavaa veroa on vähintään 170 euroa, maksu on jaettu kahteen osaan ja myöhemmän eräpäivä on 20. lokakuuta.

Verohallinto on lähettänyt tilisiirrot kiinteistöveron maksamista varten keväällä. Jos tilisiirtolomakkeen on ehtinyt kesän aikana hukata, uuden voi tilata internetistä osoitteesta vero.fi/tilisiirrot. Uusi tilisiirto postitetaan noin viikossa.

Kiinteistöveron maksaa henkilö, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa eli 1. tammikuuta.