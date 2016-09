Turun Sanomat: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö vähenee

Poliisin tietoon tulevien lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun, kirjoittaa Turun Sanomat.

Lehden mukaan viime vuonna poliisille ilmoitettiin 1 230 hyväksikäyttötapausta, toissavuonna luku oli parisataa suurempi ja vuonna 2013 lähes 1 700. Tiedot käyvät ilmi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta katsauksesta.

Sosiaalipolitiikan lehtori Noora Ellonen Tampereen yliopistosta tulkitsee lehdessä, että tapaukset ovat oikeasti vähentyneet, sillä uhritutkimukset ja koululaiskyselyt viittaavat samaan. Aiheesta puhutaan paljon, ja lapset ovat tietoisia.

Poliisin tietoon tulleiden lasten hyväksikäyttöjen määrä ehti Turun Sanomien mukaan jopa kahdeksankertaistua vuodesta 1980, ennen kuin kasvu taittui.

- On hyvin todennäköistä, että rikoksia ilmoitetaan poliisille useammin kuin ennen, mikä on hyvä asia. Viranomaisten, päiväkotien ja koulujen herkkyys havaita näitä ongelmia on saattanut parantua, kun työntekijöitä on ohjeistettu, sanoo lehdessä suunnittelija Hannu Niemi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Lähde: Turun Sanomat

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2769953/Lasten+hyvaksikaytto+vahenee