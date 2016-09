Pääkaupunkiseudulla vuosikymmenen rankkasateet

Pääkaupunkiseudulla satoi eilisillan ja viime yön aikana niin paljon vettä, että niin tapahtuu noin kerran kymmenessä vuodessa, Ilmatieteen laitos kertoo.

Esimerkiksi Espoon Tapiolassa satoi alle vuorokaudessa 60 millimetriä vettä.

Suurin piirtein saman verran sataa yleensä koko kuukaudessa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoo.

Myös Kotkan seudulla satoi rankasti. Ympäri pääkaupunkiseutua ja Kotkaa on ollut tulvavahinkoja sateiden takia.

Kehän I:n liittymiä suljettu

Sateen aiheuttamat tulvat ovat sulkeneet yön aikana Kehä I:n liittymiä Helsingissä, kertoo Liikenneviraston tieliikennekeskus.

Vihdintien liittymä Kehä I:llä on edelleen suljettu Vihdintieltä Helsingin suunnasta Kehä I:lle länteen kääntyville. Myös Kehä I:n liittymä Vihdin suunnasta itään on suljettu.

Opasteet ohjaavat liikennettä.

Vettä pumpataan pois, ja tieliikennekeskus arvioi, että liittymät saadaan auki päivällä.

Espoossa puolestaan tie on suljettu kohdassa, jossa Puolarintie muuttuu Friisinkalliontieksi, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo.

Myös Kehä I:n Hämeenlinnan liittymässä oli niin pahoja tulvia, että teitä jouduttiin sulkemaan. Ne on kuitenkin saatu auki, pelastuslaitos kertoo.

Tulvivien teiden syyksi pelastuslaitos arvelee lehtiä, jotka ovat tukkineet viemäreitä.

Helsingin poliisin mukaan autoja on jäänyt yön aikana jumiin syviin lätäköihin ympäri Helsinkiä, ja autoja on jouduttu hinaamaan pois.

Myös Kotkan suunnalla on ollut tulvavahinkoja, Ilmatieteen laitos kertoo.