Vesi tulvi autoihin ja asuntoihin - pääkaupunkiseudulla vuosikymmenen rankkasateet

Pääkaupunkiseudulla ja Kotkan seudulla satoi eilen illalla ja viime yönä poikkeuksellisen paljon vettä. Espoon Tapiolassa noin 18 tunnin aikana satoi saman verran vettä kuin keskimäärin koko kuussa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Henri Nymanin mukaan sadetta tulee näin paljon näin lyhyessä ajassa keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa.

Espoossa pumppaustehtäviä on ollut ainakin 20 asunnon kellareissa, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo. Vesi tulvi myös useisiin kymmeniin autoihin autoliikkeen pihalla Olarinluomassa. Tulvat johtuvat pelastuslaitoksen mukaan Gräsanojan pinnannoususta, jolle ei voi tehdä mitään, vaan odottaa pinnan laskemista.

Pelastuslaitoksen mukaan kokonaisvahingot voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin.

Myös Kotkan pelastuslaitos on pumpannut vettä useista kellareista. Tiet ovat kuitenkin pysyneet auki. Helsingin poliisin mukaan autoja on jäänyt yön aikana jumiin syviin lätäköihin ympäri Helsinkiä ja autoja on jouduttu hinaamaan pois.

Aamulla Kehä I:n tulvat katkaisivat Vihdintien liittymän liikenteen joksikin aikaa Helsingissä. Myös Kehä I:n Hämeenlinnan liittymässä oli niin pahoja tulvia, että liikenne oli jonkin aikaa poikki.