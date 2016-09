Asianajaja: Tavoitteena kielteinen turvapaikkapäätös ja perustelut laaditaan sen mukaisesti

Maahanmuuttoviraston (Migri) irakilaisista tekemät turvapaikkapäätökset ovat usein ristiriitaisia, kertoo turvapaikanhakijoiden edustamiseen erikoistunut asianajaja Ville Punto STT:lle.

Helsingin Sanomat kertoo, että monelle Migrin ylitarkastajalle on jostakin syystä syntynyt käsitys, että heiltä odotetaan kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Asiaa on lehden mukaan käsitelty myös viraston sisällä.

- Jotenkin omituiselta vaikuttaa, että selitellään että jostain syystä on syntynyt mielikuva. Eivät nämä vaikutelmat varmaan itsestään ylitarkastajan päässä synny, Ville Punto kommentoi uutista.

Lehti kertoi myös, että Migrin kiristetyt tulostavoitteet voivat virkamiesten mielestä vaarantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja päätösten laatua. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa turvapaikka myönnetään virheellisin perustein jollekin hakijalle tai evätään joltakulta, joka sitä todellisuudessa tarvitsisi.

Punnon mukaan esimerkiksi turvapaikkapäätösten perustelut Bagdadin turvallisuustilanteen osalta ovat monesti ristiriitaisia maatietojen kanssa. Punnon mielestä eräs keskeinen esimerkki on, että maatiedoissa kerrotaan, että siialaiset militantit kohdistavat iskuja summittaisesti sunnisiviileihin.

- Yksi keskeinen ristiriita on, että puhutaan iskujen olevan summittaisia, mutta johtopäätöksessä kirjoitetaan, että kaikki sunnit eivät olisi maatietojen mukaan vaarassa.

Asianajajan saaman käsityksen mukaan monissa tapauksissa paistaa läpi se, että tarkoitus on tehdä kielteinen päätös ja perustelut laaditaan sen mukaisesti.

Kiire sotkee

Ville Punnon käsitysten mukaan Maahanmuuttoviraston päätösten taustalla on aina ollut jonkin tasoista poliittista ohjausta. Hän arvelee, että suuri turvapaikanhakijoiden määrä on tuonut ilmiön vain aikaisempaa räikeämmin esille.

- En ollut yllättynyt, mutta nyt oli ensimmäinen kerta, kun ylitarkastajat kertovat siitä julkisesti.

Punnon mukaan Migrin linjaus, jonka mukaan turvapaikkapuhuttelu pitää hoitaa kolmessa tunnissa, häiritsee hakemusten huolellista käsittelyä. Turvapaikkapuhutteluja joudutaan usein jatkamaan toisella kerralla, kun aika loppuu kesken. Tämä taas pirstaloi prosessia ja hakijan tilanteen huolellista selvittämistä.

Punnon omien kokemuksien mukaan toiminta puhutteluissa voi olla huolellisempaa, jos turvapaikanhakijalla on paikalla avustaja. Hän kertoo edustaneensa useita ihmisiä, jotka ovat ottaneet asianajajan vasta siinä vaiheessa, kun nämä valittavat kielteisestä päätöksestä,

- Olen katsonut puhuttelupöytäkirjoja tapauksista, joissa hakija on ollut yksin puhuttelussa. Pöytäkirjoista näkee, että asioita on käsitelty huomattavan suppeasti ja niistä näkee, että puhuttelut on pyritty hoitamaan kiireessä.

Risikko: Migrille kerrottu että laatuun pitää panostaa

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoo STT:lle, että turvapaikkapäätösten laadun heikkeneminen voi vaarantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

- Laatu on se, mihin täytyy satsata, ja sitä on korostettu saamieni tietojen mukaan erilaisissa keskusteluissa, Risikko kertoo.

Sisäministeriön johto on Risikon mukaan tuonut esille Migrin kanssa käydyissä keskusteluissa, että turvapaikkahakemuksissa tulisi laadun sijaan tinkiä mieluummin tavoitemääristä.

Laadun kärsiminen voi ministerin mukaan aiheuttaa vaikeita tilanteita sekä pitkittää turvapaikanhakuprosessia, koska tapauksia joudutaan käsittelemään tuomioistuimissa.

Risikko vierailee Maahanmuuttovirastossa syykuun puolivälissä.

Vierailu ei johdu Helsingin Sanomien uutisesta, mutta ministeri aikoo nostaa esiin Migrin työntekijöiden työssä jaksamisen. Lisäksi hän aikoo selvittää, voidaanko viraston kovaa painetta helpottaa jollakin tavalla.

- Se on asiantuntijatyötä. Jos ihminen uupuu, niin laatu heikkenee, ja sitä ei saa nyt tapahtua, Risikko toteaa.

Hänen mukaansa Maahanmuuttoviraston työntekijät ovat tehneet hyvää työtä valtavan paineen ja suuren hakemusmäärän alla.

- Ministeriö ja Migri ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ja viraston tilanne sekä hakemusten suuri määrä ovat olleet tiedossa.